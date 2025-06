Bignami Siaarti | All' Acd nuove tecnologie per migliorare vita pazienti

La presidente degli anestesisti sottolinea come le nuove tecnologie stiano rivoluzionando la cura del dolore, aprendo una strada di speranza e progresso per i pazienti. Durante il convegno di Roma, si discuterà di come innovazioni scientifiche possano trasformare profondamente l’approccio al dolore acuto e cronico, ponendo al centro una profonda trasformazione culturale nel settore. Un momento cruciale per plasmare il futuro della medicina del dolore e migliorare la qualità di vita di milioni di persone.

La presidente degli anestesisti, 'tema al centro di una profonda trasformazione culturale e scientifica' Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - "Questa 3 giorni toccherĂ temi come il dolore acuto, dolore cronico con uno sguardo verso le nuove tecnologie che possano migliorare la vita dei pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bignami (Siaarti): "All'Acd nuove tecnologie per migliorare vita pazienti"

Altri articoli sullo stesso argomento

Bignami (Siaarti): "Ai aiuta anestesista a definire rischio singolo paziente" - Durante l'AI Week, esperti di anestesia hanno discusso l'importanza dell'intelligenza artificiale nell'ottimizzazione del perioperatorio, evidenziando come questa tecnologia possa aiutare a valutare il rischio di ciascun paziente.

Segui queste discussioni su X

Bignami (Siaarti): “All’Acd nuove tecnologie per migliorare vita pazienti” Tweet live su X

Ottimo @CristinaBellon4 @Siaarti_online @esai Tweet live su X

Salute, Bignami (Siaarti): Al Camp9 di Firenze gli strumenti per il futuro dell'anestesia