Biden voleva distruggere la Russia | le rivelazioni sull’ex presidente

Emergono nuovi dettagli e retroscena su su quelli che erano i veri obiettivi dall'amministrazione Biden nei confronti della Russia e della guerra in Ucraina. In un'intervista con Le Monde, il presidente brasiliano Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) ha rivelato che l'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden si era convinto che "la Russia dovesse essere distrutta".