La lotta contro il degrado urbano entra nel vivo: Montegrotto Terme dice basta alle biciclette abbandonate! Con una nuova ordinanza, la comandante della Polizia locale, Cristina Moro, affronta un problema che affligge molte città italiane. Questo intervento non solo migliora l'estetica degli spazi pubblici, ma promuove anche un uso responsabile della bicicletta, incoraggiando una mobilità sostenibile. Scopri come questa decisione può trasformare il nostro modo di vivere gli spazi urbani!

Via le biciclette abbandonate da strade e marciapiedi: la comandante della Polizia locale di Montegrotto Terme, Cristina Moro, ha firmato un’ordinanza che introduce il divieto assoluto di depositare bici al di fuori delle apposite rastrelliere e prevede la rimozione immediata di tutti quelli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Biciclette abbandonate in stazione, scatta la rimozione

