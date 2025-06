Biblofestival | gli eventi della settimana

Scopri il Biblofestival, un viaggio magico nel mondo della letteratura per bambini! Dal 5 all'8 giugno, sei comuni della provincia bergamasca si trasformano in teatri di sogni con quattordici eventi gratuiti. Dai laboratori creativi alle emozionanti narrazioni, fino agli spettacoli di giocoleria: ogni angolo è una scoperta. In un'epoca in cui la lettura è più importante che mai, questo festival celebra il potere delle storie e della fantasia. Non perdertelo!

Una settimana intensa quella che propone Biblofestival. Dal 5 all’8 giugno coinvolge sei comuni della provincia bergamasca pronti ad ospitare quattordici eventi per bambini e famiglie: dai laboratori alle narrazioni, dal teatro di strada a spettacoli di giocoleria, agli incontri con autori per l’infanzia. Tutto gratuito. Un breve cenno degli appuntamenti in programma Giovedì 5 giugno a Brignano Gera D’adda Tocca a Brignano Gera d’Adda giovedì 5 giugno ad ospitare la rassegna itinerante Biblofestival. Nel cortile di Palazzo Visconti in via Vittorio Emanuele II, 36a (in caso di maltempo all’interno del palazzo) si realizzano simpatici ragnetti salterini con il laboratorio di Elena Pesenti, alle 20 e a seguire, alle 21. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Biblofestival: gli eventi della settimana

