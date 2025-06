BiAuto Motorsport torna al Rally di Reggello | in gara con la Toyota GR Yaris Rally2

BiAuto Motorsport fa il suo grande ritorno al Rally di Reggello 2025, schierando la potente Toyota GR Yaris Rally2! Questo bolide rappresenta l'apice della tecnologia automobilistica, perfetta per affrontare le sfide del rally. In un periodo in cui i rally stanno riconquistando popolarità tra i giovani appassionati, BiAuto si propone come protagonista, pronta a scrivere una nuova pagina di emozioni e adrenalina. Rimanete sintonizzati per scoprire le sorprese che ci attendono!

BiAuto Motorsport è pronta a tornare protagonista nel mondo dei rally. In occasione del Rally di Reggello 2025, la scuderia scenderà in campo con la nuova e performante Toyota GR Yaris Rally2, vettura simbolo dell’eccellenza sportiva del marchio giapponese, sviluppata per offrire il massimo su. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - BiAuto Motorsport torna al Rally di Reggello: in gara con la Toyota GR Yaris Rally2

