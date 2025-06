Biasin difende Inzaghi | Leggende metropolitane ipotesi bugie assortite sul suo addio all’Inter

Fabrizio Biasin svela la verità dietro le voci e le leggende metropolitane che circolano sull’addio di Inzaghi all’Inter. In un’analisi lucida e appassionata, il giornalista ricostruisce i fatti, smascherando ipotesi infondate e bugie che hanno fatto il giro del web. Perché dietro ogni separazione ci sono storie e ragioni genuine, e Biasin ci invita a guardare oltre le chiacchiere per capire cosa davvero sia successo.

l giornalista Fabrizio Biasin commenta su Libero la fine dell'esperienza sulla panchina dell' Inter di Simone Inzaghi: "Un 5-0 in una finale di Champions è un pugno in pieno volto. Di quelli che ti lasciano al tappeto. E allora non poteva finire che così, con una separazione dolorosa per quanto "consensuale". L'Inter e Simone Inzaghi si dicono addio dopo 4 anni e, come spesso capita, addio significa moltiplicazione di agghiaccianti leggende metropolitane, ipotesi, puttanate assortite. «Hanno litigato!», «Lui in realtà ha firmato con gli arabi mesi fa!» e così via. Puttanate, appunto. Inzaghi se ne va perché esaurito nello spirito e nelle energie.