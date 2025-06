Biancaneve in streaming dall’11 giugno su Disney+

a portata di clic, riporta il classico incanto nel cuore di grandi e piccini. Preparati a rivivere un viaggio senza tempo, dove le favole prendono vita in modo sorprendente e coinvolgente. Non perdere l’occasione di scoprire questa rivisitazione moderna di un capolavoro Disney, disponibile dal 11 giugno su Disney+. La magia ti aspetta: clicca e lasciati trasportare!

Dall' 11 giugno, gli spettatori di tutte le età potranno vivere la magia e le musiche del film Disney Biancaneve in esclusiva su Disney+. La rivisitazione in chiave live-action del film Disney Biancaneve e i Sette Nani trasporta il pubblico in una nuova emozionante avventura cinematografica, che offre inoltre un incantevole tuffo nel passato. Gli spettatori di oggi potranno godere degli straordinari effetti visivi che portano in vita la natura e la fantasia, come il pubblico del 1937 fu affascinato dalla magia dell'animazione. Con una colonna sonora che unisce canzoni originali e rivisitazioni degli amati classici, il film Disney Biancaneve vede le musiche del talentuoso team vincitore dell'EGOT, composto da Benj Pasek e Justin Paul ( The Greatest Showman, La La Land ).