Biancaneve il live action con Rachel Zegler e Gal Gadot arriva in streaming | ecco quando

Preparati a rivivere la magia di Biancaneve come non l'hai mai vista! Con Rachel Zegler nel ruolo della principessa e Gal Gadot come regina cattiva, il nuovo live-action Disney sta per arrivare in streaming. Quando potrai goderti questa avventura fiabesca dal comfort di casa? Continua a leggere per scoprire la data di uscita e tutti i dettagli!

Rachel Zegler protagonista del nuovo Biancaneve Disney in live-action arriva finalmente in streaming. Ecco quando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Disney ha annunciato per il 13 maggio l'uscita in digitale del live-action di Biancaneve, mentre il prossimo 24 giugno sarà la volta dei formati fisici in 4K UHD, Blu-ray e DVD Non è andata male, è andata malissimo Tweet live su X