Biancaneve | Il film con Rachel Zegler in arrivo su Disney+

annunciato ufficialmente l’arrivo del film, promettendo di regalare un’esperienza magica e coinvolgente ai fan di tutte le età. Con Rachel Zegler nel ruolo di Biancaneve, questa nuova versione mira a riscrivere la fiaba classica con un tocco contemporaneo e sorprendente. Preparatevi a riscoprire il classico in chiave moderna, perché su Disney+ la magia sta per tornare più grande che mai.

Il nuovo live action ispirato al mito di Biancaneve è in arrivo sulla piattaforma digitale Disney+. Dopo il passaggio "non proprio memorabile" nelle sale di tutto il mondo ( 205 milioni di dollari al Box Office Worldwide ), il nuovo live action Biancaneve si appresta a fare il suo esordio su Disney+. Quest'oggi la famosa piattaforma di streaming ha annunciato il lancio del film a partire dall'11 giugno 2025, ovvero tra meno di una settimana da oggi. L'annuncio è stato accompagnato dal rilascio in rete di uno spot. Biancaneve Le Note di Produzione del Film. La rivisitazione in chiave live-action del film Disney Biancaneve e i Sette Nani trasporta il pubblico in una nuova emozionante avventura cinematografica, che offre inoltre un incantevole tuffo nel passato.