Biancaneve | ecco la data d' uscita su Disney+ del live action con Rachel Zegler

Biancaneve torna in una veste tutta nuova: il tanto atteso live action Disney con Rachel Zegler e Gal Gadot arriverà su Disney+ dopo un percorso turbolento nelle sale cinematografiche. Un capolavoro di magia, avventura e rivisitazioni moderne pronto a incantare grandi e piccini. La favola più amata riacquista vita e emozioni—preparatevi a riscoprire il classico come mai prima d’ora!

Il discusso nuovo capitolo dei live action Disney è pronto a sbarcare sulla piattaforma streaming dopo il tormentato passaggio in sala. La versione live action di Biancaneve, con protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot nei panni, rispettivamente, della protagonista e della Regina Cattiva, è pronta a sbarcare in streaming. Il film debutterà su Disney+ il prossimo 11 giugno, all'interno di una finestra di 82 giorni dall'uscita del film nelle sale cinematografiche, avvenuta lo scorso 20 marzo. La seconda possibilità di successo per Biancaneve Il film di Marc Webb avrà in streaming una seconda possibilità per cercare di trovare quel riscontro che non è riuscito a trovare nelle sale cinematografiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it