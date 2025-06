Bianca Balti | Provo attrazione sessuale per le donne ma Dio mi ha dato il mio compagno col pene migliore del mondo che mi ha guarita dal cancro - VIDEO

Bianca Balti svela un lato inaspettato della sua vita: l’attrazione per le donne, e come il suo compagno le abbia regalato non solo amore, ma anche una rinascita. Con un sorriso sincero, annuncia l’intenzione di scrivere un libro dal titolo provocatorio: "Come il pene mi ha guarita dal cancro", sottolineando che la felicità può davvero rafforzare il sistema immunitario. Una testimonianza di coraggio e autenticità che conquista cuore e mente.

La modella: "Scriverò un libro intitolato 'Come il pene mi ha guarita dal cancro'. L'essere felici aiuta il sistema immunitario" Francesca Fagnani ha ospitato Bianca Balti nell'ultima puntata di questa stagione di Belve e la modella ha ricordato la sua attrazione sessuale per le donne, rivela.

