Dopo il trionfo di Musetti, l'Italia si fa valere anche a Parigi: Jannik Sinner, con la sua prestazione convincente, ha confermato il talento azzurro e ora punta alla semi, dove potrebbe sfidare ancora una volta i grandi palcoscenici del Roland Garros. Due italiani, un sogno condiviso, pronti a scrivere un’altra pagina di storia del tennis italiano...

Al Roland Garros, in corso di svolgimento a Parigi, dopo la vittoria di ieri del tennista azzurro Lorenzo Musetti, che ha sconfitto in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe, oggi è stata la volta di Jannik Sinner, con il numero 1 del mondo che si è sbarazzato abbastanza facilmente del russo naturalizzato kazako, Aleksandr Bublik. . L'articolo Bertolucci: “Due italiani, dopo Roma, giocheranno venerdì la semi anche a Parigi. Vediamo di far passare come.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Sinner, Bertolucci: “Non ce la fanno! Preparano l’intervista, vanno a Montecarlo e poi confondono il patteggiato con. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it