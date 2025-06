Bertazzoni | stile ed eccellenza All’azienda il Design Award 2025

Bertazzoni si riconferma pioniera del design italiano, aggiudicandosi lo A’ Design Award 2025 con il suo frigorifero in vetro nero della Serie Modern. Questa vittoria non è solo un trionfo estetico, ma un segno tangibile di come l'eccellenza e l'innovazione possano fondersi per dare vita a prodotti unici. In un mondo sempre più orientato alla sostenibilità, l'arte di Bertazzoni celebra la bellezza e la funzionalità, rendendo ogni cucina un capolavor

L’eccellenza italiana firmata Bertazzoni conquista nuovamente la scena del design internazionale: il nuovo frigorifero con finitura speciale in vetro nero da 60 cm della Serie Modern, realizzato dall’azienda di Guastalla, ha vinto lo A’ Design Award 2025 nella categoria Home Appliances, confermando il ruolo dell’azienda come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. A conferire il premio, una giuria composta da designer, accademici, imprenditori e giornalisti esperti in materia. Dopo il successo del 2024, l’azienda guidata dalla famiglia di Paolo Bertazzoni (foto) ottiene per il secondo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bertazzoni: stile ed eccellenza. All’azienda il Design Award 2025

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bertazzoni: stile ed eccellenza. All’azienda il Design Award 2025

Secondo ilrestodelcarlino.it: L’eccellenza italiana firmata Bertazzoni conquista nuovamente la scena del design internazionale: il nuovo frigorifero con finitura speciale in ...

Bertazzoni vince l’A’ Design Award 2025

Come scrive ambientecucinaweb.it: Bertazzoni ottiene l’A’ Design Award 2025 nella categoria Home Appliances per il nuovo frigorifero con finitura speciale in vetro nero da 60 cm della Serie Modern ...

Arredo cucina, le tendenze per il 2019

Secondo stile.it: In casa Bertazzoni questo si traduce in nuove finiture ispirate all’eccellenza dell’artigianato italiano, una sintesi tra forma e funzionalità, tecnologia e stile. Le impeccabili verniciature ...