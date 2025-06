Bersani in concerto Bologna Dalla e il voto | Grazie al medico che mi ha salvato

In un Bologna vibrante e piena di emozioni, Samuele Bersani ha regalato ai suoi fan un momento indimenticabile, trasformando un semplice abbraccio in un’esplosione di gratitudine collettiva. La sua authenticità e semplicità hanno toccato il cuore di tutti, dimostrando ancora una volta come la musica possa unire le persone oltre le parole. Un gesto che rimarrà scolpito nel ricordo di chi era presente e di chi ascolta da casa.

Bologna, 4 giugno 2025 – Non è facile dire un “grazie, ti voglio bene”, a chiunque. Invece Samuele Bersani, due sere fa, ha inconsapevolmente trasformato il suo abbraccio verbale all’amico Carlo Fabbri in un friccicorio collettivo. Bagnato da un lungo applauso, talmente forte che gli schiaffi sui palmi delle mani si sentivano pure in mezzo al traffico di via Stalingrado. Samuele ha ringraziato il medico che lo ha “salvato”, dal palco di chiusura del suo tour con l’orchestra a Bologna, all’EuropAuditorium. Casa sua, visto che lui sotto le Torri ci abita da 34 anni. Il medico forlivese gli aveva “consigliato un certo esame”, come ha raccontato il cantautore romagnolo facendo i solchi sul palco come Zio Paperone dentro al suo deposito, quando lui invece pensava soltanto a un “mal di schiena”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bersani in concerto. Bologna, Dalla e il voto: “Grazie al medico che mi ha salvato”

