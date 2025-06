Beppe Grillo rivuole nome e simbolo del Movimento 5 Stelle possibile battaglia legale

Beppe Grillo lancia un guanto di sfida: torna a reclamare il nome e il simbolo del Movimento 5 Stelle, in un'ottica di battaglia legale. Questo scontro tra il fondatore e l'attuale leader Giuseppe Conte non è solo una questione interna, ma riflette le tensioni che attraversano il panorama politico italiano. In un periodo di grandi cambiamenti, chi si aggiudicherà il controllo dell’identità del movimento potrebbe influenzare le prossime elezioni. Sarà una lotta senza esclusione di colpi!

Beppe Grillo sarebbe pronto ad avviare un'azione legale per riprendersi il nome e il simbolo del Movimento 5 Stelle, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Come spiega Today.it lo scontro si riaccende tra l'ex comico genovese e l'attuale leader del partito Giuseppe Conte. Una situazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Beppe Grillo rivuole nome e simbolo del Movimento 5 Stelle, possibile battaglia legale

