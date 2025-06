Benny cup alla Monari Nasi arriva un ospite speciale | è il dinosauro rosa per la prevenzione Idunn

Sabato 7 giugno, la Monari Nasi di via Milano si trasformerà in un mondo di magia e consapevolezza con l’arrivo di “Idunn”, il dinosauro rosa dedicato alla prevenzione. In occasione della Benny Cup, l’evento benefico promosso da Federico Benincasa in memoria di Lorenzo, questa figura unica inviterà grandi e piccini a scoprire l’importanza di prendersi cura di sé. Dopo la sua “rinascita”, Idunn porta un messaggio di speranza e prevenzione: non mancate!