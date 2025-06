Benevento il manto erboso del Vigorito si rinnova

Il “Ciro Vigorito” si prepara a brillare con un manto erboso rinnovato, pronto ad accogliere la nuova stagione calcistica. Questo restyling, che segna il passaggio tra le fasi del campionato, evidenzia l’attenzione crescente verso la sostenibilità e la qualità degli impianti sportivi. Un campo ben curato non è solo una questione estetica, ma un alleato strategico per il rendimento dei nostri atleti. Pronti a tornare in campo!

Tempo di lettura: < 1 minuto Come consuetudine in questo mese dell'anno, il manto erboso del "Ciro Vigorito" è oggetto da qualche giorno di una importante operazione di restyling in modo da permettere al campo di essere perfetto per l'inizio della stagione agonistica. Gli addetti della Ergagreen, società che ha in cura il manto erboso hanno provveduto ad effettuare una operazione che in gergo tecnico viene definita scalping per consentire all'erba di essere più forte nel tempo. Il prato dell'impianto di via Santa Colomba è stato più volte premiato come il migliore di tutta la serie C ed è considerato una eccellenza non solo per la terza serie nazionale.