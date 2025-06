Benessere tra le vie del centro | ripartono le passeggiate del martedì a Chieti

amici pronti a scoprire le bellezze nascoste del cuore di Chieti. Passeggiare tra storia e natura, immersi in un’atmosfera di benessere e socialità, è il modo migliore per rigenerarsi. La prima tappa di questa stagione ha già dimostrato quanto il cammino possa unire e rinvigorire corpo e spirito. Non perdere l’occasione di essere parte di questa meravigliosa tradizione: ogni passo conta!

Sono ripartite in centro a Chieti le passeggiate del martedì con il Vip Lab di Torrevecchia Teatina. Ieri, martedì 3 giugno,la prima passeggiata settimanale della stagione è stata un successo. "Tanta energia positiva, volti noti che hanno ritrovato il piacere del camminare insieme e nuove.

