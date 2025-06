Belve pagelle della quinta puntata | Bianca Balti spudorata 10 Fagnani perde gli artigli 6

L'ultima puntata di "Belve" ha segnato un epilogo esplosivo, con Bianca Balti che conquista il dieci per la sua spudoratezza. Francesca Fagnani, con il suo stile unico, ha fatto brillare il talento di Balti, mentre Fagnani stessa ha perso un po' di smalto. Questo finale non solo celebra la bellezza, ma anche l'autenticità in un'epoca di facciata. Pronto a scoprire cosa riserverà la prossima stagione?

Nella serata post-festiva di martedì 3 giugno, è andata in onda l’ ultima puntata di questa stagione di Belve, l’irriverente show ideato e condotto da Francesca Fagnani. Una chiusura in grande stile, con il ritorno di una delle “belve” più apprezzate delle scorse edizioni: la bellissima (ma ancor più divertente) Bianca Balti. Sotto le grinfie della pungente conduttrice, arrivano anche Guè e Lucrezia Lante della Rovere. Bianca Balti senza freni. Voto: 9. Dalle top model ci si attende un atteggiamento algido, altero, magari un po’ snob. Le top model sono figure aliene, che camminano (anzi sfilano) qualche metro più in su di noi comuni mortali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belve, pagelle della quinta puntata: Bianca Balti spudorata (10), Fagnani perde gli artigli (6)

