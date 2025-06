Belve crime il colpo clamoroso della Fagnani | ospite Massimo Bossetti

Belve Crime, il nuovo spin-off di successo condotto da Francesca Fagnani, promette di catturare l’attenzione degli appassionati di cronaca nera. Con interviste esclusive a protagonisti e testimoni chiave, il programma si conferma come un viaggio intrigante nel cuore delle storie più oscure e misteriose. In un mondo dove il confine tra colpevoli e vittime spesso si sfuma, 'Belve Crime' si propone di svelare verità nascoste e di mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Dopo il successo della quinta stagione di ' Belve ', arriva lo spin-off ' Belve Crime ', ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai 2 e on demand su RaiPlay. Con interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave di vicende di cronaca nera, ' Belve Crime ' è un programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del Paese. Tra gli ospiti della prima puntata Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it