Belve Crime Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti | quando va in onda

Il successo di "Belve" di Francesca Fagnani continua a conquistare il pubblico, con interviste che svelano storie intense e sorprendenti. Tra le protagoniste, anche Massimo Bossetti, la cui intervista ha fatto discutere. Ma quando andrĂ in onda questa puntata tanto attesa? Scopriamo insieme i dettagli e il motivo per cui il format ha ormai segnato un nuovo standard nel panorama delle interviste televisive.

Prosegue il grande successo di Belve di Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice aveva spiegato d’essere intenzionata a proseguire fino a che sentirĂ che sarĂ giusto farlo. Il passo d’addio giungerĂ dopo una serie di segnali, personali e dal pubblico. Non è però questo il giorno, citando un po’ a caso Aragorn. Come sapevamo, infatti, il format raddoppia e verrĂ proposto in veste crime. La prima puntata era giĂ attesissima e ora ancor di piĂą. Il motivo? SarĂ intervistato Massimo Bossetti. Massimo Bossetti a Belve Crime. Purtroppo in Italia i delitti sono spesso accompagnati da una coltre di curiositĂ macabra, che quasi sfocia nel gossip in alcuni casi. 🔗 Leggi su Dilei.it