Belve Crime Francesca Fagnani incontrerà Massimo Bossetti | ecco quando ci sarà la puntata

Preparatevi a un confronto senza precedenti: Francesca Fagnani incontrerà Massimo Bossetti, il protagonista della controversa vicenda di Yara Gambirasio, nella prossima puntata di Belve Crime. Un’occasione unica per scoprire la sua versione dei fatti e approfondire dettagli finora nascosti. Quando andrà in onda questa intensa intervista? Restate sintonizzati, perché l’attesa sta per finire.

Francesca Fagnani si confronterà con Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambiraso, nella prossima puntata di Belve Crime, spinoff del celebre talk show di Rai2. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Belve Crime, Francesca Fagnani incontrerà Massimo Bossetti: ecco quando ci sarà la puntata

Leggi anche questi approfondimenti

Belve Crime, i primi dettagli sul nuovo programma “criminale” della Fagnani - Francesca Fagnani svela i primi dettagli di "Belve Crime", il nuovo spin-off del suo programma "Belve".

Segui queste discussioni su X

il BELVEDÌ termina oggi ma tornerà martedì prossimo con belve crime perché i martedì senza Francesca Fagnani e belve vanno cancellati dal calendario #Belve Tweet live su X

La prima intervista di “Belve Crime”, in onda da martedì in prima serata su Rai 2, sarà a Massimo Bossetti. Tweet live su X