BELVE CRIME | CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI

Preparati a un confronto senza precedenti tra Francesca Fagnani e Massimo Bossetti, protagonista di uno dei casi più discussi d’Italia. In "Belve Crime", martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, si apre un dialogo intenso e serrato che svela le prove, i retroscena e le emozioni di chi ha attraversato il male. Un dibattito che ci invita a riflettere sulla complessità della verità e sulla natura umana. Non mancate!

Francesca Fagnani conduce Belve Crime, in onda martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2. Al centro interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave di vicende di cronaca nera. Belve Crime, annuncia la Rai, “è un programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male”.Sullo sfondo cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del Paese. Tra gli ospiti della prima puntata Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.Appello e Cassazione hanno confermato la sentenza della corte d’assise di Bergamo. 🔗 Leggi su Bubinoblog