Belve | Bianca Balti solare Gué Pequeno spaccone Lucrezia Lante Della Rovere senza peli sulla lingua

Nell'ultima puntata di "Belve", i riflettori si sono accesi su tre icone della cultura pop: Bianca Balti, Gué Pequeno e Lucrezia Lante Della Rovere. Ognuno ha svelato un lato unico della propria personalità, con Balti che brilla di solarità, Gué che non si risparmia in audacia e Lucrezia che parla senza filtri. Un incontro che esplora l'autenticità e la fragilità dei personaggi pubblici, in un'era in cui raccontarsi

Bianca Balti a cuore aperto Belve: “Questo è stato l’anno più bello della mia vita, lo credo davvero” - Bianca Balti, in una toccante intervista a "Belve", rivela: "Questo è stato l'anno più bello della mia vita".

A Belve c'è la Balti. A distanza di appena un anno. La settimana scorsa c'era stato il bis di Ferrero, due settimane fa quello di Floriana. Domenica In coi soldi... Tweet live su X

"sono qui per chiarire che non mi piacciono tutti i peni" ferma a Bianca Balti che non aspetta neanche il buonasera e benvenuta di FraFagnani per dire ciò questa DIVA #Belve Tweet live su X

"Dove trova la sua straordinaria forza d’animo?", le domanda Francesca Fagnani. "Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore", risponde la top model #BiancaBalti. #Belve Tweet live su X

