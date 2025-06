Bel tempo Ascensione e 2 Giugno | il Veronese ha fatto il pieno di turisti

Con l’ascensione e il ponte del 2 giugno, Verona ha brillato sotto il sole estivo, attirando turisti in cerca di bellezza e relax. Le temperature sopra i 30 gradi non solo hanno riscaldato l’atmosfera, ma hanno anche portato a un boom di presenze. Questo trend positivo nel turismo riflette un interesse crescente per destinazioni italiane, dove cultura e natura si fondono in un’esperienza indimenticabile. Scopri cosa rende Verona così irresistibile!

Il ponte del 2 giugno ha chiuso la primavera con un caldo estivo: nuvole di poco conto e massime sopra i 30 gradi hanno regalato un fine settimana allungato di pieno sole e un'anticipazione della stagione calda. Condizioni climatiche che hanno contribuito a confermare i dati sul turismo veronese. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Bel tempo, Ascensione e 2 Giugno: il Veronese ha fatto il pieno di turisti

