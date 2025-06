Beffa Theo Hernandez per il Milan Cardinale gelato | la scelta fa tremare i rossoneri

Il Milan si trova sull’orlo di un possibile terremoto: la vendita di Reijnders al Manchester City potrebbe aprire uno scenario inaspettato, con Cardinale che tiene il fiato sospeso. La scelta, infatti, potrebbe non solo influenzare le strategie del club, ma anche mettere in discussione uno dei pilastri rossoneri. La tensione è alle stelle, e i tifosi attendono con trepidazione il colpo di scena finale. La domanda è: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

Per Theo Hernandez la situazione è molto delicata, il Milan può subire una grossa beffa: Cardinale con il fiato sospeso per una scelta che fa tremare il club Il Milan sta vendendo Tijjani Reijnders al Manchester City prima dell'inizio del Mondiale per Club. Incasserà 55 milioni di euro di parte fissa più 15 di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Ma non è finita qui, perché il club rossonero può cedere anche Mike Maignan al Chelsea. La richiesta è di 30 milioni e non è ancora stato raggiunto un accordo.