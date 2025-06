Beffa ai russi pure in Crimea Gelo del Cremlino sul vertice tra Zelensky Trump e Putin

La tensione in Crimea si intensifica: il raid sottomarino sul ponte di Kerch colpisce al cuore l'orgoglio russo. Mentre Zelensky, Trump e Putin si incontrano, il Cremlino frena sui negoziati, rivelando la fragilità della situazione. In un contesto globale in cui gli equilibri geopolitici sono in continua evoluzione, il futuro della regione rimane incerto. Un punto cruciale? La reazione russa potrebbe influenzare le alleanze internazionali. Restate sintonizzati

Colpito il ponte di Kerch con bombe sottomarine. La Casa Bianca: ┬źNoi ignari del raid in Siberia┬╗. Gli invasori frenano sui negoziati: ┬źSbagliato aspettarsi una svolta rapida┬╗. 🔗 Leggi su Laverita.info ┬ę Laverita.info - Beffa ai russi pure in Crimea. Gelo del Cremlino sul vertice tra Zelensky, Trump e Putin

Nuova beffa dell'intelligence ucraina ai danni di Mosca, dopo il blitz dei droni con la distruzione di diversi aerei strategici: i servizi segreti hanno colpito per la terza volta il ponte di Kerch in #Crimea, l'opera voluta da Putin che collega la penisola alla Russia Tweet live su X

Il ponte danneggiato ├Ę stato gi├á riparato e la circolazione ├Ę ripresa. In provincia di Palermo la riparazione di un piccolo viadotto sta durando parecchi mesi. Possiamo chiamare i russi a ripristinarlo ? Tweet live su X