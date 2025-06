bce e ue dicono si a bulgaria nell eurozona nel 2026

Un passo decisivo verso l’integrazione europea. La Bulgaria si avvicina con entusiasmo all’ingresso nell’Eurozona nel 2026, accolto con ottimismo dal primo ministro Rossen Jeliazkov e dalle istituzioni europee. Dopo anni di riforme e impegno, questa prospettiva apre nuove opportunità di crescita e stabilità per il Paese, segnando un capitolo importante nella sua storia economica. È davvero un momento storico che potrebbe cambiare le sorti della Bulgaria e rafforzare l’unità europea.

“Un giorno eccezionale”: lo ha detto il primo ministro bulgaro Rossen Jeliazkov. Per la Bulgaria potrebbe essere infatti un momento storico: sia Bce che Unione Europea si sono dette favorevoli al suo ingresso nell’Eurozona, a partire dal 2026. Potrebbe essere infatti un “nuovo passo avanti sulla strada verso l’euro” dopo “anni di riforme, impegno e allineamento con i nostri partner europei”. La Bulgaria potrebbe entrare nell’Eurozona a partire dal 2026. Per ora si tratta solo di un’ipotesi. Infatti la decisione finale arriverà l’8 luglio, quando si riuniranno i ministri delle Finanze dell’Ue. Ad ora è quasi certo che non ci sarà alcuna opposizione, considerato che il paese soddisfa tutti i criteri tecnici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it