Baustelle la grande feste a Firenze per i 25 anni della band

I Baustelle festeggiano 25 anni di musica con un evento imperdibile: l'El Galactico Festival a Firenze! Un traguardo che celebra non solo la loro carriera, ma anche il potere della musica di unire le persone. Sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine, la band ha creato un'esperienza unica, dimostrando che la creatività è in continua evoluzione. Non perdere l'occasione di vivere un momento storico nel panorama musicale italiano!

(askanews) – Le celebrazioni sono una cosa seria e i Baustelle hanno scelto di dare inizio ai festeggiamenti per i loro 25 anni insieme con El Galactico Festival – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – il primo festival ideato, scritto e diretto interamente dalla band che si è tenuto l'1 e 2 giugno a Firenze sul palco dell'Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale. Le due giornate – i cui biglietti sono interamente sold out – sono state l'occasione per celebrare la musica dal vivo, con un cast d'eccezione, ospiti a sorpresa e una scaletta unica per ciascuna giornata. El Galactico Festival è stato un momento unico per celebrare la storia e l'identitĂ artistica dei Baustelle.

