L'estate italiana si prepara a vibrare con Battiti Live 2025! Ilary Blasi e Alvin, protagonisti indiscussi, saranno affiancati da un nuovo co-conduttore, promettendo un mix fresco di energia e divertimento. In un contesto musicale in continua evoluzione, questo show rappresenta non solo un momento di svago, ma anche una celebrazione dei talenti emergenti. Preparati a un'estate all'insegna della musica e delle emozioni! Non perderti le sorprese che stanno per arrivare!

L'estate italiana è pronta a risuonare ancora una volta al ritmo di Battiti Live, lo show musicale, che per la sua 23ÂŞ edizione promette grandi sorprese e qualche volto nuovo. Dopo il successo dello scorso anno, Battiti Live torna su Canale 5 da lunedì 7 luglio, in prima serata, e sarĂ disponibile anche in replica su La5 e Mediaset Extra. Lo show musicale sarĂ disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Un trio alla conduzione A condurre le serate, per il secondo anno consecutivo, saranno Ilary Blasi e Alvin, che nella scorsa edizione hanno preso il posto della storica coppia di Battiti composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Battiti Live 2025: Ilary Blasi e Alvin affiancati da un nuovo co-conduttore: tutte le anticipazioni dello show

