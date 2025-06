Bastoni saluta Inzaghi | l’emozionante messaggio per il tecnico

L'addio di Simone Inzaghi alla panchina nerazzurra ha lasciato un vuoto profondo, ma anche un'ondata di emozioni sincere. Tra questi, spicca il toccante messaggio di Alessandro Bastoni, che su Instagram ha espresso gratitudine e stima per l’ex tecnico. Le sue parole sono un tributo che va oltre il calcio, rivelando il legame speciale che li unisce. Bastoni saluta Inzaghi con un gesto di riconoscenza che resterà impresso nella memoria dei tifosi.

Bastoni saluta Simone Inzaghi: arriva anche il toccante messaggio del difensore nerazzurro per il tecnico ex Inter. Ai messaggi di saluti e ringraziamenti a Simone Inzaghi si unisce anche Alessandro Bastoni, che su Instagram ha voluto condividere parole importanti per l’ex allenatore. Il difensore ha lasciato un messaggio per il nuovo tecnico dell’ Al Hilal, ormai ex Inter. « I percorsi più belli si riconoscono dalle persone con cui li hai condivisi. Sei stato una guida, ma anche uno di noi. Grazie mister per tutto quello che ci hai lasciato dentro e fuori dal campo ». Nella rescissione consensuale di ieri di Inzaghi con l’Inter si è deciso un «patto di non belligeranza» sul mercato, ma secondo gli addetti ai lavori arabi, Inzaghi aveva chiesto all’Al Hilal uno dei suoi fedelissimi: Bastoni, la prima scelta, ha detto di no, così come Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com