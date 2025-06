Basta diete radicali L’appello degli oncologi contro le cure fai da te per il cancro

In un’epoca in cui la disinformazione viaggia veloce sui social, gli oncologi alzano il tono: basta diete estreme e rimedi fai da te per combattere il cancro. L'illusione di soluzioni miracolose mette a rischio la vita dei pazienti. È fondamentale affidarsi a professionisti e non cedere alle tentazioni di cure improvvisate. La salute è un patrimonio prezioso, merita rispetto e cura consapevole. Non lasciarti ingannare!

Spopolano sui social i rimedi fai da te contro il cancro. E oncologi e ricercatori di tutto il mondo lanciano l’allarme: "La disinformazione mette a rischio la vita dei pazienti". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Basta diete radicali”. L’appello degli oncologi contro le cure fai da te per il cancro

Segui queste discussioni su X

Qui si è già deciso chi sia colpevole e chi innocente. il circo giornalistico esploso attorno a #Garlasco fa orrore. Datevi una regolata, che non stiamo parlando di una miniserie tv Tweet live su X

No, la dieta del cortisolo non esiste Le diete che promettono di “abbassare il cortisolo” non hanno basi scientifiche solide. Il cortisolo, conosciuto come l’ormone dello stress, non è regolato solo dall’alimentazione. Uno studio sui gemelli ha dimostrato che: Il co Tweet live su X

La maleducazione della gente che entra con le scarpe sporche di fango nella vita degli altri godendo nell'inzaccherarla, cafoni che pensano di avere il diritto di poter giudicare il mondo e le persone. La vita degli altri non è un vostro diritto, mai. @francesca Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bocciato il ricorso dei Radicali Formigoni esulta: «Cinque a zero»

Come scrive ilgiornale.it: E per l esattezza, del terzo mandato del presidente Roberto Formigoni, contestato dai Radicali. Ebbene, la Corte d Appello civile di Milano ha rigettato il ricorso promosso dal partito della Bonino.

Ucraina: Radicali, appello per processare Putin all'Aja

Scrive ansa.it: tesoriera e presidente di Radicali Italiani che hanno lanciato una raccolta firme. "Chiediamo - si legge nell'appello presentato online - l'incriminazione del Presidente della Federazione Russa ...

Legalizzazione cannabis, appello dei Radicali al governo M5S-Pd: ‘Incredibile occasione’

Si legge su it.blastingnews.com: Neanche il tempo per Giuseppe Conte di sciogliere la riserva e annunciare i nomi dei Ministri, che il nuovo governo giallorosso diventa oggetto di un accorato appello da parte dei Radicali Italiani.