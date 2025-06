Basket Serie A | la Germani Brescia piega Trapani 92-86 e vola in finale scudetto

Brescia conquista un traguardo storico nel basket italiano: la Germani vola in finale scudetto, battendo Trapani con un 92-86 ricco di emozioni. Dopo una serie combattuta e avvincente, i biancoblù dimostrano cuore e determinazione, scrivendo pagine indimenticabili per il club. Ora l’attesa è tutta per la grande sfida che deciderà il campione d’Italia: il sogno continua!

Brescia, 4 giugno 2025 – La Germani Brescia centra per la prima volta nella sua storia l'accesso alla finale scudetto. I biancoblù sfruttano infatti il primo match point a loro disposizione e piegando 92-86 la matricola Trapani Shark chiudono sul 3-0 la serie dei quarti di finale. Un successo maturato al termine di una gara equilibratissima e figlio della maggiore intensità messa in campo dai biancoblù (ben 47 tiri liberi guadagnati), trascinati dalle prove maiuscole di Amedeo Della Valle (23 punti con 48 da tre) e Maurice Ndour (16 punti), ben coadiuvati da Jason Burnell e Nikola Ivanovic (13 punti a testa).

