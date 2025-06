Basket femminile | Eastern Italy Selection vs 3SSB

Un'amichevole che promette emozioni e spettacolo: il 12 giugno al Palasport Giovanni Paolo II di Conegliano, le stelle del basket femminile americano della 3SSB si scontreranno con le migliori atlete del Triveneto! Questo evento non è solo una sfida sportiva, ma un'opportunità per celebrare la crescita del basket in rosa, un movimento sempre più in ascesa. Non perdere l’occasione di assistere a un confronto stellare!

Basket Femminile Conegliano ospita le stelle americane della 3SSB: un'amichevole internazionale da non perdere! Giovedì 12 giugno presso il Palasport Giovanni Paolo II di via Antoniazzi, le migliori giocatrici del Triveneto, selezionate da Basket Femminile Conegliano, sfideranno una.

