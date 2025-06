Basket | Brescia sconfigge Trapani in gara-3 e raggiunge la prima storica finale scudetto

Un match emozionante, ricco di tensione e cuore, che ha regalato a Brescia un traguardo storico: la prima finale scudetto nella sua storia. La Germani, con determinazione e talento, ha superato Trapani 92-86, chiudendo la serie perfetta sul 3-0. Ora, i lombardi si preparano ad affrontare una delle grandi del campionato, scrivendo un capitolo indimenticabile del loro percorso. La sfida finale promette spettacolo e passione!

La Germani Brescia vince anche gara-3 ed è in finale scudetto per la prima volta nella sua storia. Al termine di un match incerto fino alla fine, i lombardi hanno battuto 92-86 Trapani, chiudendo la serie sul 3-0 ed iscrivendosi alla finale Playoff, attendendo la vincente tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. La gara, fisica e fallosa (ben 74 liberi tirati), è stata un testa a testa continuo tra le due compagini, risolto solo negli ultimi possessi. In avvio i ritmi sono alti e le due squadre si sorpassano continuamente, la prima parità , sul 10 pari, arriva dopo circa 4 minuti di gioco. La tripla di Amedeo Della Valle spacca la partita ma Justin Robinson risponde infilando 5 punti in due possessi e regalando ai siciliani il primo vantaggio sul +6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Brescia sconfigge Trapani in gara-3 e raggiunge la prima storica finale scudetto

