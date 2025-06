Baronissi Giornata dell’Arte con Yung Snapp

Baronissi si prepara a diventare il palcoscenico dell’arte e della creatività con la “Giornata dell’Arte 2025”. In un momento storico in cui l’espressione giovanile sta vivendo una nuova rinascita, questa manifestazione celebra il talento dei ragazzi attraverso tornei, performance artistiche e colori vibranti. Il trend della valorizzazione del talento giovanile trova così una cornice perfetta, trasformando la città in un laboratorio di idee e innovazione. Non perdere l’appuntamento!