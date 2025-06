Barone Lega | Meno tavoli e più fatti si dica quando riaprirà la tratta Benevento-Cancello

Il futuro della tratta Benevento Cancello sembra ancora avvolto nell'incertezza, mentre gli utenti aspettano risposte concrete. Basta con i tavoli inutili e le promesse non mantenute: è ora di passare ai fatti. I vertici di Eav devono chiarire una volta per tutte quando riaprirà ufficialmente questa tratta essenziale. I cittadini meritano trasparenza e azioni efficaci, non solo parole vuote. È il momento di passare dai discorsi ai risultati concreti.

"I vertici di Eav non credo facciano cortesia ad alcuno a partecipare ad un tavolo istituzionale, piuttosto dicano con esattezza, dopo tante bugie e tavoli perditempo, quando riaprirà la ferrovia Benevento-Napoli via Cancello. Dalle notizie in nostro possesso, se tutto procederà per il verso giusto e finora non è stato così, se ne parlerà non prima di metà del 2026". Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania a proposito della disponibilità di Eav a partecipare al tavolo al Comune di Benevento. "Finora si sono tenuti innumerevoli tavoli istituzionali e gli impegni presi sono sempre stati disattesi, i lavori sono ancora in corso e per completarli ci vorrà ancora del tempo.