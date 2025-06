Baristi per chi viaggia e in un ufficio istituzionale

Sei appassionato di caffè e desideri lavorare in un ambiente dinamico? Un’azienda di Caponago è alla ricerca di baristi per il suo punto ristoro, ideale per chi viaggia. Non si tratta solo di servire bevande: qui avrai l’opportunità di interagire con persone da tutto il mondo! Un lavoro stimolante che ti permetterà di crescere nel settore della ristorazione, ora più che mai al centro delle nuove abitudini di consumo. Scopri un nuovo modo di vivere il tuo lavoro!

Azienda di Caponago leader nella somministrazione di alimenti e bevande cerca per il punto ristoro che offre servizi per chi viaggia 3 operatori pluriservizi che si occupino dei servizi bancone bar, cucina, pulizie, mantenimento e ripristino locali. Si richiedono disponibilità a lavorare su turni, festivi ed effettuare straordinari, possesso di patente B con mezzo proprio. Si offre contratto part time di 24 ore a tempo determinato. Inviare cv a [email protected], rif. 6APR2510. Grande azienda della ristorazione collettiva a Monza cerca 1 tirocinante barista. In affiancamento al tutor, la risorsa sarà formata in mansioni di supporto servizio bar all’interno di un ente istituzionale, preparazione colazioni e servizi di caffetteria, piatti freddi e rifornimento riforniture di bar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Baristi per chi viaggia e in un ufficio istituzionale

