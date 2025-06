Barella non dimentica | Grazie Inzaghi per le emozioni vissute insieme!

Nicolò Barella non dimentica le emozioni vissute con Simone Inzaghi e dedica un toccante messaggio di gratitudine. Dopo aver condiviso stagioni indimenticabili all’Inter, il centrocampista nerazzurro si rivolge all’ex allenatore, prossimo a guidare l’Al-Hilal, sottolineando come quell’esperienza abbia plasmato il suo percorso. Un gesto che testimonia la forza dei legami che vanno oltre il campo e che ci ricorda quanto lo sport possa unire e regalare emozioni sincere.

Nicolò Barella ha omaggiato Simone Inzaghi, che sta per diventare formalmente il nuovo allenatore dell’Al-Hilal, ricordando le gioie vissute all’Inter. IL MESSAGGIO – Nicolò Barella è solo l’ultimo, in ordine di tempo, a ringraziare Simone Inzaghi per le stagioni disputate insieme all’Inter. Il centrocampista nerazzurro, cresciuto sia tatticamente sia in termini di mentalità nelle ultime 4 annate, ha voluto omaggiare in questo modo il suo ex allenatore con una storia pubblicata su Instagram: «Un immenso grazie a te per tutte le emozioni vissute in questi 4 anni insieme». Barella e non solo: Lautaro Martinez si esprime sull’addio di Inzaghi all’Inter!. 🔗 Leggi su Inter-news.it