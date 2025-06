Barella e Bastoni Inzaghi li voleva all’Al Hilal | contatti prima della finale di Champions

In un colpo di scena che ha scosso il mondo del calcio, Simone Inzaghi si prepara a dire addio all'Inter mentre l'eco della finale di Champions ancora risuona. Ma c'è di più: contatti segreti con l'Al Hilal per portare Barella e Bastoni sotto il sole saudita! Mentre la sua era giunge al termine, il mister si rifugia nel suo attico, lasciando la stampa a brancolare nel buio. Cosa ci riserverà il futuro?

Alle 17:07 del suo ultimo giorno da tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi fa ritorno in fretta al suo attico in zona Moscova, accompagnato dall'autista del club. Il comunicato ufficiale con le sue parole d'addio è pronto per essere diffuso, ma il tecnico sceglie di non aggiungere nulla, ignorando i pochi cronisti presenti sotto casa. Poco dopo arriva la moglie, Gaia Lucariello, che si ferma con un sorriso e una battuta: "Arabia? Non ne so nulla. magari c'è il colpo di scena Juve". La suggestione bianconera non è nuova, e un tentativo da Torino c'è stato. Ma Inzaghi aveva già scelto da giorni: l'accordo con l'Al Hilal era virtualmente chiuso già domenica 25 maggio, ben prima della finale di Champions.