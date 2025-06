Barcellona potenzia i rifugi climatici per affrontare le ondate di calore

a cittadini e visitatori un’oasi di frescura e sicurezza. Con questa strategia, Barcellona si conferma all’avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici, offrendo rifugi che non solo proteggono dal caldo estremo, ma promuovono anche il benessere collettivo. Un esempio concreto di come le città possano adattarsi e innovare per un futuro più sostenibile e vivibile.