Barcellona di nuovo violato il Fair Play Finanziario | a rischio penalizzazione in Champions League

Il Barcellona torna sotto i riflettori per violazioni del Fair Play Finanziario, alimentando preoccupazioni sulla sua partecipazione futura in Champions League. La recidiva potrebbe portare a sanzioni pesanti che potrebbero mettere a rischio il sogno europeo dei blaugrana. Una situazione delicata che mette in discussione la stabilitĂ finanziaria del club e il suo prestigio internazionale. Ma cosa riserverĂ il destino ai catalani? Continua a leggere...

Il Barcellona è tornato di nuovo sotto il mirino dell'UEFA e del suo Club Financial Control Board che ha confermato le violazioni al Fair Play Finanziario. Essendo una recidiva per il club catalano si potrebbe mettere male in vista della prossima partecipazione alla Champions. Dove potrebbe subire forti penalizzazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il capo del Barcellona si aspetta che Lamine Yamal firma il nuovo accordo con Blaugrana - Il Barcellona si prepara a un'importante novità . Il direttore sportivo Deco è fiducioso che Lamine Yamal, giovane talento del club, rinnovi il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2026.

