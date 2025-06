Barcaccia deturpata danni per 4000 euro ma il tribunale di Roma assolve i tre gretini di Ultima generazione

Un gesto estremo per un messaggio urgente: i tre attivisti di Ultima Generazione che hanno deturpato La Barcaccia rimangono impuniti, ma il dibattito sulla sostenibilità e il rispetto del patrimonio culturale è più vivo che mai. Con danni stimati in 4000 euro, l’eco-activism si scontra con il diritto e la moralità. Fino a che punto siamo disposti a spingerci per salvaguardare il nostro pianeta? La risposta è nelle nostre azioni quotidiane.

Restano impuniti i tre ambientalisti di Ultima Generazione che il primo aprile del 2023 hanno fatto uno scherzo di pessimo gusto ai romani versando nella fontana del Bernini La Barcaccia, in piazza di Spagna, del carbone vegetale e tingendo l’acqua di nero. Un gesto che, nelle dichiarazioni degli ecovandali, era stato commesso per portare l’attenzione sugli effetti della crisi climatica e la siccità. Per ripulirla il Comune di Roma ha dovuto spendere ben 4 mila euro. I tre attivisti, il giorno della protesta, furono tirati fuori dalla fontana dagli agenti della Polizia Locale, portati via dai carabinieri e denunciati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Barcaccia deturpata, danni per 4000 euro, ma il tribunale di Roma assolve i tre “gretini” di Ultima generazione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcaccia, arrestati in Olanda 7 tifosi del Feyenoord: ma non risarciranno i danni

Lo riporta ilmessaggero.it: La polizia olandese ha arrestato sette tifosi del Feyenoord per gli atti di vandalismo a Roma e i danni alla Barcaccia prima del match di Europa League Roma-Feyenoord del 19 febbraio scorso.

Danni alla Barcaccia, i tifosi del Feyenoord saranno processati

Come scrive iltempo.it: Saranno processati anche per i danni provocati alla fontana della Barcaccia alcuni dei 44 tifosi olandesi che ieri l'autorità giudiziaria di Rotterdam ha rinviato a giudizio. L'accusa riguarda i ...

Roma, i vandali della Barcaccia condannati fino a 4 anni (ma nessuno pagherà i danni)

Lo riporta ilmessaggero.it: La mappatura delle scheggiature della fontana della Barcaccia evidenzia 110 scalfiture. I danni vengono definiti dalla Sovrintendenza «irreparabili», ma dall'Olanza vengono pormosse diverse ...