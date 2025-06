Barcaccia assolti gli attivisti di Ultima generazione che la imbrattarono

Gli attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti per l'imbrattamento della Barcaccia, un gesto che ha suscitato scalpore e dibattito. Questo evento non è solo un episodio isolato, ma un riflesso di un movimento globale sempre più audace nella lotta contro il cambiamento climatico. La "shock simbolico" diventa un potente richiamo all'azione, invitando tutti noi a riflettere su come possiamo proteggere il nostro patrimonio culturale e il pianeta. Che ne pensi?

Sono stati assolti gli attivisti di Ultima generazione che il primo aprile del 2023 imbrattarono con il carbone vegetale la Fontana della Barcaccia, simbolo di piazza di Spagna. "Shock simbolico" A renderlo noto sono stati gli stessi ambientalisti in un comunicato, a margine della sentenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Barcaccia, assolti gli attivisti di Ultima generazione che la imbrattarono

Altre letture consigliate

Gettarono carbone vegetale nella Barcaccia a piazza di Spagna: assolti attivisti di Ultima Generazione - La recente assoluzione degli attivisti di Ultima Generazione, che gettarono carbone vegetale nella Barcaccia, riaccende il dibattito sulla giustizia ambientale.

Segui queste discussioni su X

#Hai mai immaginato che tingere una fontana storica potesse portare a un'assoluzione scioccante? #Barcaccia #UltimaGenerazione #Roma ### La Protesta Che Ha Sconvolto la Capitale Tre audaci ambientalisti hanno osato sfidare uno dei simboli più iconic Tweet live su X

Fontana della Barcaccia, assolti ambientalisti che versarono carbone attivo per protesta Tweet live su X

TUTTO QUA NEWS (@TuttoQuaNews) Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Colorarono di nero l'acqua della Barcaccia, assolti per "tenuità del fatto"

Riporta rainews.it: Autori del gesto, tre attivisti di Ultima Generazione che imbrattarono il monumento per richiamare l'attenzione del governo sui cambiamenti climatici. Il Comune pagò 4mila euro di pulizie ...

Gettarono carbone vegetale nella Barcaccia a piazza di Spagna: assolti attivisti di Ultima Generazione

Scrive fanpage.it: Sono stati assolti gli attivisti di Ultima Generazione che il primo aprile 2023 gettarono carbone vegetale nella Barcaccia di piazza di Spagna ...

Fontana della Barcaccia, assolti ambientalisti che versarono carbone attivo per protesta

Secondo msn.com: I tre imputati, accusati di imbrattamento, assolti in quanto «non punibili» per via della «tenuità del fatto». La pm aveva chiesto la condanna degli imputati a 4 mesi ...