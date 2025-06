Barberino Outlet tempo di crescita | assunzioni per 75 nuovi addetti

Il Barberino Outlet segna un'importante svolta: in cerca di 75 nuovi addetti, il centro commerciale fiorentino punta a una ripresa post-pandemia che segna la rinascita del retail. Con l'arrivo di Promos, il futuro sembra luminoso, con brand di prestigio come Adidas e Calvin Klein pronti a rinnovarsi. Questa è l'opportunità perfetta per chi cerca lavoro in un contesto dinamico e in continua evoluzione! Non perdere l'occasione di far parte di questa crescita!

Barberino (Firenze), 4 giugno 2025 – Circa un anno fa, al Barberino Outlet, con l’arrivo di un nuovo gestore, il gruppo Promos, del gruppo bresciano Maffioli, si fissarono gli obiettivi di crescita della struttura. E ora un primo segnale, la ricerca di 75 nuove figure professionali, per numerosi negozi, tra questi Adidas, Calvin Klein, Calzedonia, Karl Lagerfeld, Levi’s, Michael Kors, New Balance, Nike, North Sails, Timberland, Tommy Hilfiger e Woolrich. In particolare sono richiesti 13 store manager, 48 sales assistant part-time e 15 sales assistant full-time. Per la parte food 2 addetti alla cucina e 8 addetti alla sala. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barberino Outlet, tempo di crescita: assunzioni per 75 nuovi addetti

Barberino Outlet celebra il Selfie Festival con un selfie per i leoni della Namibia - Barberino Outlet celebra il Selfie Festival con un evento coinvolgente che unisce divertimento e solidarietà .

