Barbara D’Urso verso l’Addio alla TV? Svanita la favola Rai

Sfumata la favola Rai, per Barbara D'Urso il futuro è molto incerto, possibile addio definitivo alla tv?. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Barbara D’Urso verso l’Addio alla TV? Svanita la favola Rai

Scopri altri approfondimenti

Barbara D’Urso Torna in TV? Il Piano Segreto di Salvini per Salvare La Rai! - Barbara D’Urso potrebbe tornare in TV con un nuovo programma su Rai1, sostenuto da Matteo Salvini. L’indiscrezione sorprende, lasciando intravedere un piano segreto per rilanciare la conduttrice e rafforzare il rilancio dell’azienda di Stato.

Segui queste discussioni su X

Barbara D’Urso torna in tv? “Salvini la vuole su Rai 1”, le indiscrezioni • Voci circolanti nelle ultime ore parlano di un possibile ritorno televisivo di Barbara D'Urso. Per portarla in Rai si starebbe muovendo il vicepremier e leader della Lega. Tweet live su X

Per Barbara D'Urso si pensava a un programma in onda a gennaio, nel venerdì sera di Rai 1 (e non venerdì/sabato pomeriggio come scritto erroneamente da qualcuno). In particolare, una nuova versione di #Stranamore, ma il progetto si sarebbe bloccato sul Tweet live su X