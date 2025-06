Barbara D’Urso c’è un uomo potente che blocca il suo rientro in tv | ecco chi è

Barbara D'Urso, icona della televisione italiana, si trova a fronteggiare un misterioso ostacolo che ne frena il ritorno in TV. Ma chi è davvero l'uomo potente che interferisce? In un'epoca in cui i volti noti si reinventano o cedono il passo a nuove voci, la sua assenza ci ricorda quanto sia volatile il mondo dello spettacolo. Riuscirà la regina del pomeriggio a riconquistare il trono perduto? La curiosità è tanta!

C'è stato un tempo in cui Barbara D'Urso dominava il palinsesto Mediaset, da Pomeriggio 5 a Domenica Live, passando per Live – Non è la D'Urso e il Grande Fratello. Sette giorni su sette in onda, un impero televisivo costruito in anni di presenza costante, energia instancabile e un rapporto diretto con il pubblico. Oggi, di quel regno non resta più nulla. Da due anni, Barbara è completamente fuori dalla televisione italiana, relegata a brevi apparizioni simboliche e ad allusioni mai troppo esplicite. Ma chi c'è davvero dietro questa sparizione così drastica? Secondo le ultime indiscrezioni, il responsabile avrebbe un nome e un cognome ben precisi.

Barbara D'Urso Torna in TV? Il Piano Segreto di Salvini per Salvare La Rai! - Barbara D'Urso potrebbe tornare in TV con un nuovo programma su Rai1, sostenuto da Matteo Salvini. L'indiscrezione sorprende, lasciando intravedere un piano segreto per rilanciare la conduttrice e rafforzare il rilancio dell'azienda di Stato.

Barbara D'Urso torna in tv? "Salvini la vuole su Rai 1", le indiscrezioni • Voci circolanti nelle ultime ore parlano di un possibile ritorno televisivo di Barbara D'Urso. Per portarla in Rai si starebbe muovendo il vicepremier e leader della Lega.

Per Barbara D'Urso si pensava a un programma in onda a gennaio, nel venerdì sera di Rai 1 (e non venerdì/sabato pomeriggio come scritto erroneamente da qualcuno). In particolare, una nuova versione di #Stranamore, ma il progetto si sarebbe bloccato sul

Bomba su Barbara D'Urso: chi ostacola il suo ritorno in tv? Spunta nome e motivi/ "Offeso per una foto"

Barbara D'Urso, chi ostacola il suo ritorno in tv? Spunta il nome di Pier Silvio Berlusconi, ma anche i motivi: rumor bomba di Dagospia: "È offeso"

Barbara D'Urso non tornerà più in tv: la conferma ufficiale

Ormai ci si era abituati a leggere le notizie più diverse su come si sarebbe evoluta la carriera di Barbara D'Urso ma, questa volta, sembrava che qualcosa fosse cambiato davvero.

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5: il toto nomi per sostituirla è aperto, ma Barbara D'Urso non è tra le favorite

Alla fine la separazione c'è stata e questa volta - a differenza dello scioccante divorzio di due anni fa con Barbara D'Urso - approvata da entrambe le parti: Myrta Merlino e Pomeriggio 5, il programm ...