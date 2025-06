Bando per direttori dei musei quando saranno i colloqui dei candidati

Se sei appassionato di arte e cultura, questa è la tua occasione per entrare in gioco! Il Mic ha indetto un bando per i direttori di alcuni dei musei più prestigiosi d'Italia, tra cui i Musei Reali di Torino e il Parco archeologico del Colosseo. Ma quando si terranno i colloqui? Resta sintonizzato: presto saranno annunciati i dettagli sui tempi e le modalità di selezione, perché il futuro della cultura italiana ti aspetta!

Il Mic ha indetto un concorso pubblico per la nomina dei direttori di cinque musei: i Musei reali di Torino, la Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, il Parco archeologico del Colosseo, il Museo Nazionale Romano e il Museo archeologico nazionale di Napoli. I nuovi direttori andranno a succedere rispettivamente a Enrica Pagella, Cecilie Hollberg, Alfonsina Russo, Stéphane Verger e Paolo Giulierini. Il termine ultimo per presentare le domande è scaduto il 6 marzo e dopo la valutazione dei titoli si svolgeranno i colloqui previsti nell’ambito della selezione pubblica internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bando per direttori dei musei, quando saranno i colloqui dei candidati

Contenuti che potrebbero interessarti

Mic, bando per direttori di cinque musei italiani: scadenze e colloqui - Il Ministero della Cultura cerca nuovi talenti per guidare cinque prestigiosi musei italiani, un'opportunità imperdibile in un momento in cui la valorizzazione del patrimonio culturale è al centro del dibattito pubblico.

Segui queste discussioni su X

Concorso per 66 Vice direttori sanitari Vigili del Fuoco: Bando per medici 2025 Concorso per vice direttori sanitari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 2025. Selezione aperta a medici. Ecco tutte le infor ... Tweet live su X

SAVE THE DATE! @Unioncamere presenta il #webinar nazionale del Bando #PIDNext, in diretta sul canale @YouTube ufficiale. Rivolto a #MPMPI e ditte individuali interessate per accedere a servizi gratuiti e personalizzati per l’innovazione. Partecipa! h Tweet live su X