Bando ‘Giovani ricercatori’ all’università di Firenze 200mila euro per la ricerca

A Firenze, si accende una nuova luce per le menti brillanti: il bando 'Giovani Ricercatori Protagonisti' offre ben 200mila euro per progetti innovativi! Questa iniziativa non solo stimola la ricerca nelle scienze sociali e umanistiche, ma risponde a un bisogno crescente di innovazione nel nostro Paese. Un'opportunità imperdibile per dare voce a idee fresche e audaci che potrebbero segnare il futuro della nostra società. Chi sarà il prossimo protagonista?

FIRENZE – Si apre una straordinaria opportunità per i giovani ricercatori dell’Università di Firenze con il lancio della nuova edizione del bando Giovani Ricercatori Protagonisti, promosso dalla Fondazione Cr Firenze. Questa iniziativa sostiene progetti di ricerca innovativi e originali nei settori delle scienze sociali, umanistiche e della formazione, mettendo a disposizione un fondo complessivo di 200mila euro. L’intento principale è quello di contrastare la fuga di cervelli e valorizzare le competenze locali, favorendo lo sviluppo del talento presente sul territorio. Opportunità per ricercatori emergenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

