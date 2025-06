Banditi assaltano il centro logistico di Lacchiarella incendiati furgoni e tre vigilantes feriti | cos’è successo

Un'azione audace e violenta ha scosso Lacchiarella: un gruppo di dieci banditi ha assaltato un centro logistico, lasciando tre vigilantes feriti e diversi furgoni in fiamme. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente insicurezza e criminalità organizzata che affligge le aree metropolitane italiane. Un segnale preoccupante che invita a riflettere sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Cosa ci riserverà il futuro?

All'alba di ieri, una decina di banditi ha assaltato il centro logistico di Lacchiarella (Milano): scontro a fuoco, tre addetti alla sicurezza contusi e camion incendiati. Ecco cos'è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Banditi assaltano il centro logistico di Lacchiarella, incendiati furgoni e tre vigilantes feriti: cos’è successo

Dieci banditi, assalto in stile militare e fuga con due camion carichi: il mistero del bottino al polo logistico di Lacchiarella

Le strade come un campo minato, i furgoni incendiati e lo scontro a fuoco: il film dell’assalto alla logistica di Lacchiarella

